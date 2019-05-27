05年才知陳婉玉是港聯行政總裁　馮永業：唔覺得佢有依個能力 (19:36)

馮永業指出，他在任與港聯討論公務時，只會與謝天賜聯絡，並否認陳婉玉曾干涉他公務上作出任何決定。

惟馮永業承認，2005年5月25日收到一封由「港聯行政總裁」陳婉玉署名及寄出的信件，希望政府就西九龍直升機場減租。馮永業稱，他是此時才首次得悉陳婉玉的職級，但仍未有申報兩人關係，因他相信此事與兩人投資物業無關。

馮永業稱，經勞局支持減租，並去信地政總署轉達港聯要求，減租並非其個人決定，是局方一向施政方針。他續稱，早在收到陳婉玉信件前，已聽到謝天賜口頭要求減租，所以支持減租一事，並非收到陳婉玉信件後才決定。

馮永業又表示，得悉陳婉玉的港聯行政總裁身分後感意外，「好坦白講，佢辦事能力唔係幾好」、「唔覺得佢有依個能力」。

另外，馮永業又指出，港聯成功擴展珠三角直升機航點到江門一事，並非特區政府或經勞局可決定。他解釋，政府只負責政策及制度事宜，航點規劃應由航空公司自行決定。

相關報道：

馮永業涉貪案表證成立 廉署口供謄本：馮永業稱與陳婉玉有親密男女關係逾10年

馮永業涉貪案表證成立 自辯稱打網球與陳婉玉生好感 搭直升機往澳門約會

馮永業：豪宅訂金是陳婉玉謝禮