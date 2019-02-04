抗藥惡菌CPE個案按年升一倍　醫管局憂用更多抗生素終致無藥可醫 (18:30)

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醫管局為懷疑帶有抗藥惡菌的入院病人篩查，2018年檢驗的腸道桿菌個案中，0.07%是最少能對抗6種強效抗生素的腸道桿菌「產碳青霉烯酶腸道桿菌」（CPE），較2017年0.04%高，CPE比率升至最少5年新高。驗出的CPE個案由2011年的19宗，增至2017年的473宗，再按年升一倍至2018年972宗。

醫管局總感染控制主任賴偉文指出，去年91%CPE均是無病徵的個案，估計數字上升可能與篩查數目增加有關；結果亦可能反映社區有一部分人帶有CPE但無病徵，成隱形帶菌者，可透過口糞接觸人傳人，賴偉文認為本港社區傳播風險高；另外生肉亦有機會帶有CPE，接觸生肉和進食未經煮熟肉類亦有機會受感染。

CPE為腸道桿菌，如擴散至其他部位，可引起尿道炎、傷口感染、敗血症等。CPE目前仍有抗生素「粘桿菌素（Colistin）」等兩、三種抗生素可治療，本港很少出現死亡個案，但賴偉文說，擔心愈來愈多個案出現令粘桿菌素使用增加，CPE或會變成無藥可醫。

隨個案增加，賴偉文表示，院內交叉感染的風險亦增加。為避免傳播，不論CPE個案是否有病徵都會送到單獨病房隔離，其間視乎病情決定是否需用藥，直至再沒有在該病人身上驗出CPE。賴偉文指出，醫院亦會為CPE接觸者化驗，醫管局轄下7個醫院聯網已於去年第四季引入新的快速測試儀器，將檢測CPE時間由以往3、4日，減至半小時至一小時，有助加快隔離感染者。

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