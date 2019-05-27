馮永業：豪宅訂金是陳婉玉謝禮 (18:30)

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馮永業（55歲）被控兩罪，分別是公職人員接受利益，及公職人員行為失當罪；陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

馮永業表示，兩人相識至拍拖中期，一直不知陳婉玉是「港聯直升機（香港）有限公司」董事，以為她只是擔任會計工作，兩人私下並沒有討論公務和航權等問題。

馮永業稱，雖與陳婉玉成為情侶，但兩人見面時間少，「我好照顧家庭，放工會返屋企」，空餘時間會打網球和睇樓，「我對投資物業好有興趣」；其後陳婉玉為「同我一齊做啲嘢」，2004年初開始陪他睇樓，其後更參與投資物業。

馮永業形容，陳婉玉不熟悉香港物業市場，性格「沉默寡言」，溝通能力較弱，不懂討價還價，「唔係好識處理投資物業」，故他想幫她「做啲嘢」。他首個為陳婉玉投資的物業，為半山羅便臣道翡翠園，買入價610萬元，不久後以730萬元賣出，再同一時期購入何文田寶雲閣和西半山羅便臣道雍景臺等。

馮永業續稱，後來陳婉玉因微言「一口氣買三間（物業）」，遂由他接手成為雍景臺新買家，雍景臺臨時訂金則由陳婉玉支付，他就打算日後歸還。

馮永業續說，及後三間物業均有賺錢，陳婉玉為感謝他協助處理投資物業事宜，在賣出翡翠園後賺得逾百餘萬元後，希望將利潤分給他作答謝，故此他最終不用向陳婉玉支付雍景臺訂金。

馮永業表示，他與妻子有聯名戶口，不想向妻子解釋金錢來源；另外他跟陳婉玉兩人是「非常親密關係」，為對方投資物業並非為自己賺錢，「我唔會要你啲錢」，故日後幫對方投資物業時，再沒有瓜分利潤。

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