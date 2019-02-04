【沙中線調查聆訊】紥鐵分判商：鋼筋螺絲帽無法接合　禮頓工程師指示「照扭」 (18:28)

永光代表大律師蔡一鳴引述涉事禮頓工程師的書面證供，表示對上述事件「唔記得、亦無印象」。蔡一鳴其後展示多封禮頓和永光電郵，內容顯示禮頓曾向永光追究工程滲水問題，永光回覆指出，施工物料均由禮頓提供，而永光早已反映過鋼筋及螺絲帽類型不匹配，以致無法順利進行接駁工序；但禮頓反指滲水是永光的手工問題，批評永光未能做到分判商工作，稱要向永光追究4000萬元的隧道工程修補開支。

蔡一鳴表示，永光知道完成紮鐵工序後，需要通過關鍵檢查點檢查，因此永光無理由將鋼筋扭入不適合的螺絲帽，甚或完全不接駁，「因為如果接駁不達標，工程要推倒重來，這些費用須由永光負責」，除非負責檢查的人知情和同意。

聆訊明日（28日）再續，將由政府代表繼續陳辭。

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