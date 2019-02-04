馮永業涉貪案表證成立　自辯稱打網球與陳婉玉生好感　搭直升機往澳門約會 (17:04)

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馮永業首先透露，他自去年9月遭停職後，一直沒有工作，亦透露與太太馮程淑儀仍然在婚，其女兒今年17歲。

馮永業供稱，何鴻燊外甥謝天賜得悉他2003年上任為濟發展及勞工局副秘書長後，隨即邀約共晉午餐，當日謝天賜更帶同陳婉玉赴會。馮永業形容，當時首次認識陳婉玉，她當時沈默寡言，「基本上冇講嘢」，惟馮永業察覺到陳婉玉與謝天賜「一份牛扒兩份食」，因此感覺他們兩人不似上司下屬，更似親戚關係。

此後，馮永業稱謝天賜其後於2003年暑假，帶同陳婉玉約馮去打網球。之後在國泰航空的一次雞尾酒會中，又碰見陳婉玉，兩人有點頭寒暄，馮永業主動說「得閒再打下波吖」。馮永業與陳婉玉其後兩人私會去打網球，事後陳婉玉更駕駛寶馬開蓬私家車，載馮永業回去他位於雲景道寓所，馮永業記得陳婉玉有向他透露離婚事宜，馮永業感到意外，因為陳婉玉不擅言詞，兩人常會「dead air」。

馮永業透露，與陳婉玉「打咗幾次波，雙方都好感」，並於2003年12月10日，共同乘搭直升機到澳門吃晚飯。馮永業指出，此約會可視為「表白」，但基於馮永業是有婦之夫，不想婚外情遭家人察覺，因此特意把約會移師澳門。馮永業此後與陳婉玉開始拍拖，惟兩人初時並不常見面，只會有時會放工「睇吓樓」。

馮永業稱，自他2006年離開政府後，直至2016年被捕前的10年間，他一直與陳婉玉保持情侶關係，期間34次去澳門，5次往內地，主要是「行吓街、食吓飯，睇吓傢俬、睇吓畫」。

馮永業形容，陳婉玉對他「好好，好溫柔」，更謂「即使佢依個身份，但從來冇任何時間、名份要求」。

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