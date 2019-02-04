【逃犯條例】總商會促須中央最高機構提出引渡　罪行刑期7年以上方可移交 (16:46)

林健鋒指出，總商會自年初至今，已就修訂《逃犯條例》提出很多意見，希望政府可盡快回應。他又認為，官員應多出席公眾場合解釋修例詳情，但他不贊成特首林鄭月娥應民主派邀請，與民主黨涂謹申在電視上一對一公開辯論修例，稱「辯論的另一方，如果他們提出一些歪理出來，你都不知怎麼答他」。

本身是行政會議成員兼經民聯立法會議員的林健鋒，未有直接回應會否在立法會投票支持《逃犯條例》修訂，僅稱「大家都認同（現行法例）有漏洞，我們是要堵塞」。他又稱，政府已答應會研究總商會對於修例的意見，「今天他們未答我們的問題，我們不需要太過多揣測」，強調希望香港「大家都住得開心、住得安樂」。

總商會其後就會面發出新聞稿，指出港府與加拿大和英國等其他司法管轄區訂定的引渡協議中，涵蓋的強制或酌情拒絕引渡條款，都遠較《逃犯條例》修訂草案為多。與會的總商會總裁袁莎妮指出，是次修例涵蓋全數170個未有與香港訂立長期引渡協定的司法管轄區，「當中不少地區的人權保障水平均低於香港」，故上述條款相關的保障措施「尤為重要」。

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