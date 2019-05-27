【許智峯搶手機案】許智峯求情稱盼改變不公制度　官：考慮即時監禁 (15:07)

許智峯求情時呼籲法庭用議員角度看待事件，他稱本案不公在於政府公然違法和隨意踐踏議會，故縱使其行為不獲法庭接受，甚至超越社會規範，他只單純希望為不公制度帶來改變。

許智峯認為，政府「狗仔隊」繼續在立法會監視議員，便代表政府繼續違法及對立法機關作不當干預，又指出如現時制度容許政府以監視方式干預司法人員，反問司法機構是否仍能讓公眾相信本港三權分立。他強調，已起訴「狗仔隊」違反私隱條例，違法監視議會。

當許智峯說到「每宗政治案件中，法官或會問是否為公義便能『大晒』」，裁判官鄭念慈隨即打斷他，表示看不到本案屬政治檢控，又解釋判許智峯有罪，是源於他當日搶去別人手機。

許智峯其後着鄭官理解，指出用議員的角度看事情時，應超越「合法必是對、非法必是錯」的邏輯，並思考事情本質是否公道，及是否符合公眾的利益及價值。

許智峯承認，當日行為有錯，對涉案的女EO感十分抱歉，會向公眾負責、有所承擔，檢討事件。

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