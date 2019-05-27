醫生涉巴士上非禮女生　事主：遭伸手入校裙用力捏臀 (15:30)

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控辯雙方承認事實指出，在2018年7月18日的認人手續中，事主表示非禮她的男子不在列隊內，男乘客則說認不出該名涉嫌非禮女生的男子。

事主今出庭作供，庭上播放她早前的錄影會面。她供稱，案發當日她乘坐九巴98S，坐在上層最後排的5人座位最左邊，不久後一名男子坐在同一排的中間位置，稍後再移近事主。事主起初以為，該男子怕煞車時危險才坐其隔鄰。

事主欲下車時，希望男子騰出位置讓她通過，並說「唔該借借」，男士「縮一縮腳」，事主經過其身前，感覺男子伸手入其裙內，隔着打底褲捏了其臀部一下。

事主形容自己反應遲鈍，「唔知咩事，好混亂」，有男乘客見狀喝止他道「人哋係學生妹，你咁嘅，大家小心啲佢」，又問她是否需要報警，惟她趕着返學便下車，沒有報警。

事主在盤問下表示，她起初不知該男子是否故意觸摸她，不肯定是否非禮，曾向社工求助，其後回想男士有用力捏她，且他本來手擺膝頭，其後刻意伸入裙內臀部位置，故認為該男士屬有意圖非禮，故在數日後報警。

目擊事件的楊姓男乘客表示，案發時見到涉案男子雙手伸入女生校裙，故大聲喝止「你做乜嘢」，對方回應稱無事發生，楊姓男乘客其後拍攝男子低頭閉目的照片。

相中男子穿深藍色和白色間條上衣及米白色短褲。雙方承認事實中，警方在被告家中檢取到相似衣物。案件下午繼續。

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