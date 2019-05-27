無業父六度強姦親女囚16年 (14:34)

暫委法官郭啟安在判刑時直指，這是一宗倫常慘劇，身為親父的被告不只無保護及照顧成長的女兒，更為滿足一己私慾，8年內濫用父親身分及權力，多次非禮及強姦自己親女，違反父親誠信，行為卑劣及令人髮指，故必須要重囚被告，以示阻嚇。

辯方大律師求情時表示，被告對自己一手摧毀家庭深感後悔，妻子亦為此事準備離婚。辯方大律師又稱，被告行為比俗語所云的「虎毒不吃兒」更甚，相信被告會完全斷絕與女兒關係，而被告也已及時認罪，免女兒上庭作供。

根據現年19歲受害人的心理創傷報告，她多年受父親多次強姦及性侵犯，患有嚴重創傷後遺症，認為事件影響她日後與異性相處及建立關係，需要接受心理輔導，以重建其人際關係處理能力和治療心理創傷。

案情指出，2009年9月至12月期間，受害女童只有9歲，與被告、母親居於上水一單位，當她獨自在家中坐在地上玩遊戲機時，被告突將她提起，面向沙發，此時感到被告用上身壓着她，被拉下褲子，感到有物體進入陰部，維持5分鐘後，被告帶她到廁所清理私處。之後被告又在兩人獨處時，六度強姦了她，其間只有兩次在中途穿戴避孕套，女童當時曾嘗試反抗說「唔好」，但被告卻以「你嗌都無人聽到，媽媽都唔喺度」、「買嘢比你」等回應。

2014年9月至2015年8月是被告最後一次強姦女童，而當時女童為14至15歲，不過至2018年1月被告曾拍打或觸摸女童的胸部，及隔着褲子用下體磨擦女童的私處，其中一次非禮女童後，更對女童母親說「你個女個胸無媽咪胸大，但舒服啲」，即遭母親大聲責罵，更揚言再非禮女童，母親會報警。事件於2018年1月因女童母親與被告爭執後，搬出單位，女童亦隨後搬出，及後女童向學校披露此事。

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