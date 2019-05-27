【沙中線調查聆訊】調查委員會大狀引述禮頓稱「職員太忙漏交工程紀錄」 (14:38)

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新一輪聆訊主要處理北面連接隧道及停車處施工接駁點施工問題、工程檢查紀錄缺失及擅改圖則問題。

庭上披露，港鐵於2017年至去年期間，因北面連接隧道接駁點的工程問題，向總承建商禮頓最少發出3次不合格報告。涉及的問題包括滲水、石屎出現3至5毫米的裂縫、及有「相當數量的鋼筋未有妥善接駁」，港鐵要求禮頓修補及加強監測石屎狀況。

Ian Pennicott質疑港鐵及禮頓，工程出現眾多問題，但至今仍無做任何技術調查報告，又指因施工紀錄散失，兩邊隧道連接點的監督工序，包括何時需進行「關鍵檢查點」檢查，仍不清不楚。

另一個隧道連接縫的施工問題，是由於鋼筋及螺絲帽採用的物料不相容所致，接近紅磡站的兩個隧道連接界面，隧道分別由禮頓亞洲及金門基利負責，但由於兩間承建商所用的鋼筋及螺絲帽牌子不同，導致鋼筋未能扭入另一邊螺絲帽，鋼筋無法發揮連接及承托作用。

不過，今日聆訊披露，禮頓及金門基利在2014年起曾多次開會，內容亦有提及上述問題，Pennicott質疑禮頓施工前對問題早已知情，為何最終仍發生問題。

聆訊下午繼續，將由關鍵涉事方、負責北面隧道及停車處紮鐵工序的永光陳辭。

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