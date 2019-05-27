被控尾隨非禮住樓上女子　已婚無業漢不認罪 (14:07)

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控罪指出，被告盧耀國（39歲）於去年4月29日凌晨，在大埔一屋邨非禮女子X（22歲）。控方透露，X住在被告同一大廈樓上。

任職幼稚園教師的X出庭作供憶述，案發當晚，她從旺角乘港鐵到大埔墟，再轉乘巴士返回寓所。X稱，有印象在巴士上見過被告。

X續稱，她下車後走路回家，進入大廈大堂後眼見四周無人，便如常乘升降機歸家。當X打算關門時，被告突然跑至並進入升降機內。

X稱，她「㩒𨋢」後留意到，被告沒有按下任何樓層，令她開始擔心，所以當到達樓層後，她在等待被告先離開升降機後，才敢離去。

X表示，她在見到被告走遠後，才步出升降機，此時被告突然掉頭問X：「你去邊呀？」她即大聲回應：「關你咩事？你要去邊就去邊啦。」被告則說：「問下你去邊啫。」，然後X見被告離去進入防煙門內。

惟約2秒後，被告突然從門後衝出並跑向X，X遂大叫「你唔好過嚟啊，你再過嚟我就報警」。但被告仍然衝向X，雙手將她按倒在地，再施以胸襲，又企圖強吻。

X不斷掙扎，既踢腳又大呼救命，一名鄰居聞聲探頭出走廊，喝止了事件。X形容，被告沒有即時離去，反而慢慢退後，一副嬉皮笑臉並將雙手放耳邊。法官聞言問「係咪扮小飛象咁？」

根據雙方同意事實，X事後被送院，其右手肘及左乳房發紅，案件下午續審。

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