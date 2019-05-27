香港仔的士剷上安全島　剎車掣失靈　剛滿七旬司機未到期交體格證明 (13:33)

港島交通部意外調查隊（調查及支援部）主管鄧志立督察表示，今早9時10分，一名年約70歲的男的士司機，於香港仔水塘道漁光邨海鷗樓接載3女1男乘客往瑪麗醫院，沿香港仔水塘道落斜時，的士剎車掣懷疑失靈，致失控直衝向香港仔大道一安全島，安全島上4女1男途人受傷，其中兩名女途人分別後腦流血及骨折，情況嚴重，須留醫深切治療部；該10名年齡介乎19至76歲傷者清醒，全部送往瑪麗醫院治理。

鄧志立表示，香港仔水塘道的斜度為1比5，肇禍現場非交通黑點。警方仍在調查的士有否超速，並將循司機駕駛態度、路面情況及車輛機件性能三方向調查。他呼籲駕駛者落斜時以低波行駛，勿依賴剎車系統。

另外，涉事的士司機駕駛的士39年，今早5時15分開工。現時運輸署規定，70歲或以上司機申領或續領駕駛執照時，須提交體格檢驗證明書。現場消息稱，涉事司機剛滿70歲且未續牌，故未有提交體格檢驗證明書。涉事的士車齡4年，司機曾於上周六（25日）自行驗車，原訂明天（28日）到運輸署作檢驗。