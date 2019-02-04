妻兒熟睡後燒炭　稱望家人獲保險賠償　欠債700萬廉署前調查主任還押候判 (13:53)

被告翁志偉（51歲）透過大律師求情時指，他有大學學位，加入廉署後更獲晉升至高級調查主任，惟1994年以私人理由離職後，轉為私人投資者卻欠下巨債，令他無法面對。辯方又呈上多封求情信，其家人和朋友都表示被告負責任，妻兒亦已原諒被告，希望早日團圓，被告至今亦還押了20個月，有深切反省。

案情指出，被告與30歲妻子和兩名5歲孖仔，租住觀塘「觀月-樺峯」一單位。2017年2月，被告妻子已懷疑被告有財政困難，包括延遲交租及扣家用，同年10月29日被告與大仔睡在同一睡房，妻子與細仔睡另一房，兩房門打開，客廳冷氣開着。

翌日凌晨3時55分，大廈保安員巡樓時，發現單位冒煙，於是按鐘及踢門，叫醒了被告妻子。被告妻子赫然發現單位內有大量煙霧，見到被告房中有炭爐，遂到廚房取水弄熄，並打開窗戶和嘗試叫醒被告，但見被告已昏迷，兩子則無大恙，於是通知保安員稱被告企圖自殺，被告其後送院治療。

被告甦醒後，接受警誡時承認無意殺害家人，只是希望家人在他死後可取得保險賠償金過活，又承認事發前已欠下家人逾700萬元。

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