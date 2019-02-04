妻兒熟睡後燒炭　稱望家人獲保險賠償　欠債700萬廉署前調查主任還押候判 (13:53)

廉政公署前高級調查主任25年前離職後經營生意，卻因投資失利，欠下家人超過700萬元巨債，前年10月在妻子及一對孖仔熟睡後，在家中燒炭自殺，希望妻兒能在他死亡後取得保險賠償金過活，幸事件被巡樓的保安員揭發，一家4口獲救。報稱無業的被告今（27日）在高院承認一項為危害生命而施用毒藥及兩項對所看管兒童虐待罪名，法官同意案件是悲劇，將被告還押至下月18日判刑，以待被告的心理、背景報告及受害人創傷報告。
被告翁志偉（51歲）透過大律師求情時指，他有大學學位，加入廉署後更獲晉升至高級調查主任，惟1994年以私人理由離職後，轉為私人投資者卻欠下巨債，令他無法面對。辯方又呈上多封求情信，其家人和朋友都表示被告負責任，妻兒亦已原諒被告，希望早日團圓，被告至今亦還押了20個月，有深切反省。
案情指出，被告與30歲妻子和兩名5歲孖仔，租住觀塘「觀月-樺峯」一單位。2017年2月，被告妻子已懷疑被告有財政困難，包括延遲交租及扣家用，同年10月29日被告與大仔睡在同一睡房，妻子與細仔睡另一房，兩房門打開，客廳冷氣開着。
翌日凌晨3時55分，大廈保安員巡樓時，發現單位冒煙，於是按鐘及踢門，叫醒了被告妻子。被告妻子赫然發現單位內有大量煙霧，見到被告房中有炭爐，遂到廚房取水弄熄，並打開窗戶和嘗試叫醒被告，但見被告已昏迷，兩子則無大恙，於是通知保安員稱被告企圖自殺，被告其後送院治療。
被告甦醒後，接受警誡時承認無意殺害家人，只是希望家人在他死後可取得保險賠償金過活，又承認事發前已欠下家人逾700萬元。
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