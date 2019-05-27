【許智峯搶手機案】官：許智峯非警員　無權自行蒐證或執法 (12:38)

裁判官鄭念慈表示，被告雖然希望搶得手機，從而找出政府違反私隱法例的證據，但他完全罔顧相關行為會接觸到該女EO的身體，引致她感到憂慮及驚惶。鄭官不接納被告說法，即稱當時相信該女EO正干犯任何嚴重罪行，或是為阻止犯法行為，亦不相信該女EO的行為會影響立法會運作。

鄭官稱，被告並非執法者、警員，或立法會保安員，就算他相信該女EO侵犯私隱，亦無權自行蒐證或執法，認為被告無任何免責的辯護理由，故裁定被告普通襲擊罪成。

鄭官指出，涉案的全程監察小組（俗稱「狗仔隊」）屬公務，故當日該女EO需要使用手機更新議員在立法會大樓內的位置，以執行當日的公務。鄭官認為，被告當日搶手機後，跑進洗手間逗留16分鐘的行為，已阻礙對方執行「狗仔隊」的公務，故裁定被告妨礙公職人員執行職務罪名成立。

鄭官又說，縱使被告搶手機源於他主觀認定有人違反私隱條例等，但明理而誠實的人必然明白，在未得他人同意下，擅取他人手機，閱讀及上載其中資料，必然屬不誠實。鄭官認為，被告當時必然明白這點，否則他沒理由刪除當時的發送紀錄，故裁定他不誠實意圖取用電腦罪名成立。

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