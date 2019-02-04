【逃犯條例】民主派邀林鄭公開辯論修例　涂謹申︰若不出席顯示「唔打得」　特首辦：立會最適合務實討論 (17:33)

【12:49】《逃犯條例》修例引起廣泛爭議，民主派25名議員今日（27日）向特首林鄭月娥發公開信，邀請對方與民主黨涂謹申一對一就修例議題作電視公開辯論。民主派會議召集人毛孟靜表示，辯論時間和地點「悉隨（林鄭月娥）尊便」，但民主派希望在6月9日遊行前舉行，希望對方能鼓起勇氣，面對港人和國際聲音。

毛孟靜強調，林鄭月娥應親身出席辯論，不應派其他官員上場，模式如何則待林鄭月娥答允出席後再商討。毛孟靜形容，逃犯條例修訂的爭議，比政改「有過之而無不及」，令港人和國際社會非常憂慮。

涂謹申相信，林鄭月娥有一半以上機會會接受辯論邀請，否則只會顯示對方「唔打得」，亦缺乏論據。他強調，政府須面對公眾，但政府最近只到訪商會閉門討論，惟修例應由特區首長公開作政治和技術上的解釋。

公民黨楊岳橋表示，民主派的建議是希望林鄭月娥能「擺事實、講道理」，他看不到對方有任何原因要迴避，如對方拒赴辯論，只反映政府躲在建制派背後，拒絕在港人和全世界面前「講清講楚」。

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