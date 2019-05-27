【逃犯條例】劉兆佳稱歐盟擔憂「多餘」 (12:15)

劉兆佳今早（27日）在港台節目中稱，看不到中國有何需要利用《逃犯條例》對付西方國家的公民；據國際移交逃犯的慣例，即使無正式移交逃犯協議，只要兩個司法管轄區同意，仍可以將某逃犯移交到另一司法管轄區，若要對付西方國家的公民，在內地已經可以做到。

就歐盟發出外交照會，劉兆佳形容某程度上是「玩緊政治」，毋須太高度理會。他表示，從中國角度看，西方國家愈施加壓力，中國愈認為西方想利用修例打壓香港或打壓中國，更加沒有任何退讓的可能。

劉兆佳又說，修例並非只為台灣殺人案及堵塞司法漏洞，而是廿三條未立法，以及香港與內地沒有移交逃犯協議，對國家安全構成嚴重威脅，認為修例一事上中央「已諗咗好耐」。

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