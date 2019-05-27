【許智峯搶手機案】許智峯三罪罪成　6月10日判刑 (11:59)

許智峯稱，立法會在接下來數星期審議《逃犯條例》修訂，會擔心判罰令他無法參與立法會審議，此情況「是我不想見到的」。

今次罪成或有機會令許智峯被褫奪立法會議席及區議員身分，以及不能參加2020年立法會選舉。據《基本法》第79條，某議員若未得立法會主席同意，連續三個月不出席會議而無合理解釋者；又或某議員被判犯有刑事罪行，判處監禁一個月以上，並經立法會出席會議的議員三分之二通過，立法會主席可解除其職務。

現行《立法會條例》39條(1)(e)(i)規定，任何人被裁定干犯任何刑期超逾三個月的罪行，立法會選舉又將於其被定罪的日期後5年內舉行，即喪失在選舉中獲提名為候選人的資格。

據《區議會條例》，若區議員干犯任何罪行，並就該罪行被判處為期超逾三個月而不得以罰款代替的監禁，不論是否獲得緩刑，將失去區議員資格。

【10:33】民主黨立法會議員許智峯涉於立法會大樓搶女高級行政主任（簡稱EO）手機一案，許智峯今（27日）被裁定普通襲擊、妨礙公職人員執行職務，及不誠實地獲益而取用電腦罪。

案件押後至下月10日判刑，其間為許智峯索取社會服務令報告。

被告許智峯（36歲）被控去年4月24日，在立法會大樓內目的在於使他本人或他人不誠實地獲益而取用電腦，即一部屬香港政府的手機、襲擊女子梁諾施，以及阻礙公職人員梁諾施執行公務。

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