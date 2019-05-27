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2019年5月27日星期一
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牛頭角私家車疑失控剷上巴士站 1死6傷 (21:13)
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陸頌雄伙天恒邨車主汽車遊行 促天水圍電話投注中心回復泊車 馬會：影響近千員工生計 (15:58)
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牛池灣潮州菜排檔起火
(10:54)
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牛池灣銀池徑發生火警。昨（26日）晚11時許，上址一名謝姓潮州菜排檔負責人報案，表示廚房爐頭冒出濃煙及有火光。消防接報到場開喉灌救並列作二級火警，事故中無人受傷。
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牛池灣
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