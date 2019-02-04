【六四30年】六旬婆婆帶幼稚園孫女遊行　K3小朋友：遊行目的是為港人自由 (20:15)

支聯會今日（26日）下午3時發起六四大遊行，由灣仔修頓籃球場遊行至中聯辦，加入反對《逃犯條例》議題。遊行隊伍於黃昏近6時抵達終點，支聯會宣布今年有2200人參與遊行；警方指出高峰時有2100人參與。有幼稚園生參與遊行，向「北京用坦克車殺了很多學生」表達不滿，爭取自由。
年屆六旬的梁婆婆帶同就讀幼稚園K3的孫女遊行，陳姓小朋友表示，透過婆婆得知六四事件，指30年前「北京用坦克車殺了很多學生」，近年有參與六四、七一等遊行。她手持朱古力置身遊行隊伍，表示很炎熱及辛苦。被問到遊行的目的是什麼，她認為是為了港人的自由，並會將遊行經歷向同學分享。婆孫二人打算參與6月4日的六四燭光晚會，以及6月9日的反《逃犯條例》修訂遊行。
患有大腦麻痺的鄭小姐坐着電動輪椅遊行，她過往曾參與六四、七一等遊行，但並非每次都出席，今次主要表達對《逃犯條例》修訂的不滿。她認為，如政府認為陳同佳在台灣殺人事件突顯引渡條約的漏洞，應就單一事件作引渡，不須大刀闊斧修訂《逃犯條例》，試圖「統一地將逃犯移交內地」。
鄭續說，將條例草案繞過法案委員會「直上大會」，是「摧毀香港法治精神」，她指多名泛民立法會議員已被「DQ」，預計屆時條例必定夠票通過修例，「現在大陸、中聯辦話事，建制派一定會歸隊支持修例」，即使通過機會高，她仍堅持上街表達不滿。
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