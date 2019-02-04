【六四30年】港大法律生參加遊行　批政府藉修訂逃犯條例將香港「一網打盡」 (17:12)

支聯會今午（26日）發起六四大遊行，由灣仔修頓籃球場遊行至中聯辦，今年加入反對修訂《逃犯條例》議題。香港大學法律系畢業生陳小姐加入遊行隊伍，批評政府藉修訂《逃犯條例》將香港「一網打盡」，「並非政府所講突然之間出現漏洞」。
陳小姐認為，本港自2014年雨傘運動至今，言論自由空間已縮窄很多。她舉例，已被取締的香港民族黨陳浩天曾提及「港獨」，另有本土民主前線前發言人梁天琦、前召集人黃台仰相繼入獄及流亡，「好多人都覺得有啲嘢唔講得」。
政府醫生協會主席李慧茵亦有手持黃傘參與遊行，她認為港府今年對民意「置之不理」、「向中央獻媚」，例如取消立法會議員資格。她又稱，感受到港府「一層一層去『搞』」香港市民，並以修訂《逃犯條例》為例，「現時逃犯條例連商家都搞埋，以前佢哋唔會出聲」。她又指出，政府將草案「直上大會」開壞先例，擔心日後以同樣方式處理海外醫生免試草案。
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