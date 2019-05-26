【逃犯條例】張建宗：陽光下講清講楚　奉公守法香港市民毋須擔心 (16:09)

張建宗重申，修訂《逃犯條例》是「嚴格把關，保護港人，打擊逃犯，彰顯公義」，建立一個國際大都會安全城市，亦履行國際責任。

張建宗又稱，整套機制的精神亦配合聯合國的模範協議、樣本和藍本，當大家了解細節後，國際很多商會將明白這件事，當然有部分有既定立場，政府會繼續聽廣大市民意見，也會爭取時間跟議員溝通。他補充，若立法會保安事務委員會有需要討論，政府樂意配合加強溝通，將這件事在陽光之下講清講楚，讓大家放心。

被問到哪些及多少國家商會對修訂《逃犯條例》有既定立場，張建宗拒絕透露，但承認仍須進行很多解說工作。

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