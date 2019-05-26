【逃犯條例】張建宗：陽光下講清講楚　奉公守法香港市民毋須擔心 (16:09)

政務司長張建宗於網誌稱，上周與外國商會講解《逃犯條例》修訂，部分與會者了解後明確表明認同和支持。他今午（26日）見記者時表示，移交逃犯受行政機關及法庭嚴格雙重把關，而司法程序把關包括終審法院、司法覆核、人身保護令，還有法援提供予當事人，當外國商會了解所有詳情後，就會安心放心。他強調，奉公守法的香港市民絕對不用擔心。
張建宗重申，修訂《逃犯條例》是「嚴格把關，保護港人，打擊逃犯，彰顯公義」，建立一個國際大都會安全城市，亦履行國際責任。
張建宗又稱，整套機制的精神亦配合聯合國的模範協議、樣本和藍本，當大家了解細節後，國際很多商會將明白這件事，當然有部分有既定立場，政府會繼續聽廣大市民意見，也會爭取時間跟議員溝通。他補充，若立法會保安事務委員會有需要討論，政府樂意配合加強溝通，將這件事在陽光之下講清講楚，讓大家放心。
被問到哪些及多少國家商會對修訂《逃犯條例》有既定立場，張建宗拒絕透露，但承認仍須進行很多解說工作。
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