中環海濱連串活動迎暑假　擬2000人砌口琴挑戰世界紀錄 (15:50)

中環海濱活動空間的管理公司Central Venue Management（CVM）將於6月26日至9月1日，舉辦為期68日的《中環夏誌》暑期節目。CVM總經理姚巧玉說，今年日數比往年多，合作機構與規模都更大，預計入場人次比去年的14萬高一、兩成。

其中一個常設展區為「智慧城市遊樂園」，合辦的智慧城市聯盟會長楊文鋭說，將會有新型零售體驗、以AR和VR形式展示智慧城市建設、無人機表演、數碼靶場等，以互動形式，讓公眾親身體驗智慧城市科技。

另外亦有藝術活動「石頭節」，一藝谷集團董事長陳奇偉表示，會展出有「蛙王」之稱、藝術家郭孟浩在石上作畫的成品，同場可讓市民即席畫畫、打卡同時享受藝術。陳奇偉續說，將準備有2000人砌出口琴形狀，會打破健力氏最多人砌出樂器形狀的世界紀錄。

今年「中環夏誌」以「智慧城市」、「藝術文化」、「運動活力」及「嘉年華會」為四大主題，將有市集、體育活動、音樂會等多項活動，全部免費入場。

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