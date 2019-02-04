【德庇護黃台仰】陳浩天：外國看香港愈來愈像中國　張國鈞：不應跟歐美言論起舞 (14:33)

陳浩天在節目稱，現時國際政治鬥爭白熱化，包括美國、歐盟、德國等都對香港人權狀況發聲，證明外國對香港看法已有不同，即香港並非是獨立而自由於中國的城市，「香港愈來愈像中國」。至於德國外交部所言的「香港人權狀況整體良好」，陳浩天認為有關說法僅屬官腔，最重要是看其實際行為。

張國鈞認為，港人應宏觀和清醒地看待整件事，不應跟歐美言論「起舞」。他強調，黃台仰和李東昇涉及的旺角大衝突事件屬刑事案件，在香港的定位非常清晰，德國卻將之與香港政治空間、言論空間等掛鈎，反問其他國家對待人權狀況更差的新加坡，是否也按照同一標準。

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌指出，現時國際社會正評估事態發展方向，憂慮未來如果政治波及法治，甚至凌駕法治時，外國社會便會開始判斷「一國兩制」是否仍然可信，又警告修訂《逃犯條例》法案一旦通過，會有更多人尋求外國庇護，影響本港國際聲譽。

香港人權監察總幹事羅沃啟表示，根據多項調查，香港各項自由指數均下跌，而且少數政見失去參選權，批評港府層層打壓異見者，又說香港自由愈來愈落後。

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