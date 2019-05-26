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2019年5月26日星期日
香園圍公路通車 司機未留意指示牌 右轉變直行被警截停 (13:48)
鄭若驊首篇網誌 盼公眾更快接收調解資訊 (12:56)
黃雨警告取消 (12:18)
【逃犯條例】鄭若驊：可考慮引入監察員跟進個案 (12:13)
大嶼山羌山道旅巴巴士相撞9人傷 (11:46)
黃雨警告生效 (10:40)
【逃犯條例】譚耀宗籲反對者不要誤導世人：若什麽都不信便無話可說 (10:38)
天文台：未來一兩小時香港廣泛地區或有大雨 (10:01)
40歲外籍男銀礦灣遇溺不治 (09:15)
26歲男突破中心天台鞋帶上吊亡 (09:10)
上水空地重型貨車遭縱火 (09:03)
渣華道辦公室遭爆竊 失40萬元現金紅酒相機 (08:57)
東鐵線工程列車冒火光 (08:41)
【逃犯條例】張建宗：國際司法界及投資者對港司法經濟制度充滿信心 (08:35)
驟雨局部雷暴 最高氣溫29度 (07:15)
長沙灣檢武器毒品 二男一女被捕 (23:08)
外交部駐港公署召德領事 嚴正交涉庇護黃台仰李東昇 (20:43)
盧偉聰：透過國際刑警跟進黃台仰事件 (20:36)
大館一周年共接待逾340萬人次 遠超馬會預期 (20:16)
【佔中九子案】李永達鍾耀華就定罪提上訴 (19:00)
本地同志伴侶賀台灣同婚合法化 女同志：等到80歲都會簽紙 (18:25)
經民聯倡「聯廈聯管」 民政處聘物管公司管理三無大廈 (18:24)
陳肇始：處理公營醫療問題撲火亦要防火 梁栢賢冀年底前聘50海外醫生 (18:00)
27歲男光顧懷舊英式理髮店 遭兩刀手闖入斬傷 (17:18)
寵物領養日 團體籲先了解動物習性 (15:16)
調查：足球場使用者感租場困難 團體倡增建4訓練中心交球會營運 (14:52)
東廊的士撞至四輪朝天 兩司機輕傷 (14:14)
【逃犯條例】林鄭月娥：認同行政立法應有互動基礎 (14:11)
林鄭月娥︰港人獲德庇護 衝着香港司法獨立 (14:04)
香港仔地盤鐵柱壓吊機 男工危殆 疑轉桿脫位肇禍 (13:59)
【逃犯條例】歐盟發外交照會 黃英豪︰將事件複雜化政治化 李卓人斥林鄭不關心港人憂慮 (13:49)
【逃犯條例】李家超：內地《刑事訴訟法》訂明罪行超追溯期不能訴訟 (12:55)
洪水橋5單位連環爆竊失46萬元財物 警緝兩賊 (12:03)
追截200米拘通緝犯 一警跌倒右臂擦傷 (10:51)
【逃犯條例】張建宗：修例草案直上大會是為勢所迫 港人毋須擔心售禁書會被移交 (10:49)
客貨車葵涌撞巴士 28歲司機涉醉駕被捕 (10:42)
灣仔囍匯醉漢襲保安 搶銀包逃去 (10:33)
【逃犯條例‧短片】晤歐盟代表 林鄭月娥：聽不到對修例意見 似是立場宣示 (10:18)
何文田的士轉彎撞欄 兩途人輕傷送院 (09:57)
【逃犯條例】美國8名參眾議員聯署信予林鄭月娥 促撤《逃犯條例》修訂 (08:21)
多雲有驟雨 最高28度 (07:06)
兩男澳門四季酒店賭場劫300萬籌碼 司警公安拘3內地疑犯 (23:48)
「轉數快」未經授權轉帳 恒生中銀大新客戶中招 (22:47)
銅鑼灣靈糧堂幼稚園爆乙型流感 23童染病一人一度留醫 (20:50)
7人科學園糖百府吃滑蛋飯後食物中毒 (20:28)
涉沒申報參與3仲裁案 鄭若驊：兩宗已申報一宗毋須申報 (20:28)
【逃犯條例】陳克勤：擬邀李家超5．31保安事務委員會解說 (20:00)
【逃犯條例．多圖】內會通過修例草案直上大會二讀 (19:32)
【逃犯條例】歐盟代表晤林鄭 發外交照會抗議修例 (19:19)
林鄭見德領事對黃台仰李東昇獲庇護表遺憾 (19:07)
批鄭若驊回應仲裁案「態度迴避」 林卓廷：已去信廉署促徹查有否違法 (18:15)
【逃犯條例】指外交部吹風會向外媒施壓 記協表遺憾：不洽當並造成混亂 (17:55)
西鐵避雨狗「雨雨」患心絲蟲病 現接受治療待領養 (17:03)
【逃犯條例】內會李慧琼擬先討論周浩鼎撤銷法案委員會要求 民主派質疑 (17:01)
樊少皇被指騙貸400萬元人民幣買樓 債主入稟追討質疑洗黑錢 (16:28)
屋宇署准天榮站沉降指標再放寬至150毫米 新地住宅工程下周五恢復 (16:26)
【逃犯條例】張建宗否認藉高官內部會議施壓：不同議題常有同類會議 (16:12)
【逃犯條例】吳靄儀稱多國領事憂國民在港投資 恐修例後港經濟急轉壞 (16:10)
金融時報：華外交官圖介入阻黃台仰李東昇獲難民庇護 德拒向京提供資料 (15:34)
前常秘李淑儀：馮永業指摘港聯信件措辭不似政府公函 (15:10)
「男男牽手」廣告現港鐵月台 (14:52)
吳文遠向梁振英擲三文治案 律政司申上訴許可望告上終院 (13:40)
律師涉藏毒被控3罪今提堂 准保釋7月初再訊 (13:39)
涉港鐵車廂同時非禮兩女乘客 六旬的士司機還押候訊 (13:32)
男警涉拍裙底 「不誠實取用電腦」19罪改控「有違公德行為」18罪 (13:18)
賭王外甥：陳婉玉曾聘私家偵探查前夫出軌 婚變後性情大變「好aggressive」 (13:00)
香園圍公路5月26日啟用 發展局：促成大灣區「一小時生活圈」佈局 (12:54)
大埔公路男子上吊亡 (12:16)
鄭若驊︰目前無處理仲裁案 (11:23)
德國收留黃台仰李東昇 外交部駐港公署促停干涉港事務 (11:13)
龍緯汶涉狎童 還押6月26日再訊 控方稱受害人母認出被告 (11:11)
尖沙嘴的士遇逆線私家車 遭司機用電筒打爆擋風玻璃 (09:44)
多雲有驟雨雷暴 最高28度 (07:15)
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林鄭見德領事對黃台仰李東昇獲庇護表遺憾
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【逃犯條例】指外交部吹風會向外媒施壓 記協表遺憾：不洽當並造成混亂
西鐵避雨狗「雨雨」患心絲蟲病 現接受治療待領養
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樊少皇被指騙貸400萬元人民幣買樓 債主入稟追討質疑洗黑錢
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