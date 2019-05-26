【逃犯條例】譚耀宗籲反對者不要誤導世人：若什麽都不信便無話可說 (10:38)

至於坊間憂慮修訂後《逃犯條例》會被濫用，譚耀宗認為機會極小，因每宗移交都會經過行政及司法機關，而且本地法院威望很高，終審法院有外籍法官，當事人亦可提出很多抗辯，加上制度奉行「疑點利益歸於被告」，因此現實上不會有濫用問題，呼籲反對者不要誤導港人和世人，「如果你什麽都不信，法律你也不信，特區政府也不信，司法機關也不信，那麽便無話可說了」。

他舉例，過去興建大亞灣核電廠和審議高鐵西九龍站「一地兩檢」時，反對者均表達過各種憂慮，惟上述兩個項目完成至今，未曾發生問題。

譚耀宗又說，中央原本認為修例是香港本地事務，但基於社會開始有更多討論，再加上「外國勢力插手」，導致特首受壓，使事件牽涉「一國兩制」和中央與香港關係，故中央不得不發聲，認為中央此時刻清晰表態是好事。

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