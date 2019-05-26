【逃犯條例】張建宗：國際司法界及投資者對港司法經濟制度充滿信心 (08:35)

張建宗在網誌重申，修訂《逃犯條例》草案有「八不移交」、「九罪剔除」和「全面的人權和程序保障」，受到行政機關及法庭嚴格雙重把關，「我們務求能澄清公眾誤解，增加了解、釋除疑慮及消除不必要的恐懼」。

張建宗稱，他上周與外國商會講解《條例草案》，部分與會者明確表示認同和支持修例，認為能彰顯法治，港府會繼續與不同界別團體磋商，破解疑惑。至於草案「直上大會」，他形容是「迫於無奈」的選擇，期望議員理性務實討論。

張建宗續說，香港司法獨立在亞洲排名第一，全球排名第八，且英國智庫列格坦研究所（Legatum Institute）的2019全球經濟開放指數，香港被評選為全球最開放經濟體首位，「顯而易見，國際司法界和國際投資者均對香港的司法和經濟制度充滿信心」。

張建宗強調，「要維持香港的優勢，我們必須持續努力，確保香港繁榮穩定、城市安全和法治完善」。

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