盧偉聰：透過國際刑警跟進黃台仰事件 (20:36)

《紐約時報》日前報道，參與旺角大衝突、涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇獲德國給予難民庇護。警務處長盧偉聰出席活動後回應稱，正透過國際刑警向德國警方跟進此事，希望對方進一步提供資料。
他說，德國至今未有任何組織接觸香港警方，強調事件經過法庭審議，裁定為暴亂事件，「不知為何德國會給予難民資格」。他認為，此決定或有缺失，亦不全面，「警方一直公平公正調查，若一些違反香港法律的人在外地取得難民資格，而該地方未有任何組織問我們取資料，這個決定可能有缺失，因為只是單方面資料」。
盧偉聰主動提及《逃犯條例》修訂，希望社會及立法會議員集中討論如何完善法例，而非阻止修訂通過。他又稱，修訂只是針對「作奸犯科」、「殺人放火」的人，令審訊公平公正，沒有其他意思，「假設有天有恐怖分子來港，但我們不可以送他走，是否令香港的治安威脅很大？」
被問及民陣6月9日遊行反對修例，屆時的部署會否準備俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，盧偉聰稱，目前在訓練階段及正撰寫操作手冊，「6月9日不敢肯定會拿出來用」，但他強調一直都是準備於下半年投入服務，亦不是期望及想使用的。他又呼籲組織者即使議題有多具爭議，當日應保持和平理性表達意見，「不要回到幾年前那種激進甚至暴力的抗爭活動」。
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