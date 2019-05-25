盧偉聰：透過國際刑警跟進黃台仰事件 (20:36)

他說，德國至今未有任何組織接觸香港警方，強調事件經過法庭審議，裁定為暴亂事件，「不知為何德國會給予難民資格」。他認為，此決定或有缺失，亦不全面，「警方一直公平公正調查，若一些違反香港法律的人在外地取得難民資格，而該地方未有任何組織問我們取資料，這個決定可能有缺失，因為只是單方面資料」。

盧偉聰主動提及《逃犯條例》修訂，希望社會及立法會議員集中討論如何完善法例，而非阻止修訂通過。他又稱，修訂只是針對「作奸犯科」、「殺人放火」的人，令審訊公平公正，沒有其他意思，「假設有天有恐怖分子來港，但我們不可以送他走，是否令香港的治安威脅很大？」

被問及民陣6月9日遊行反對修例，屆時的部署會否準備俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，盧偉聰稱，目前在訓練階段及正撰寫操作手冊，「6月9日不敢肯定會拿出來用」，但他強調一直都是準備於下半年投入服務，亦不是期望及想使用的。他又呼籲組織者即使議題有多具爭議，當日應保持和平理性表達意見，「不要回到幾年前那種激進甚至暴力的抗爭活動」。

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