大館一周年共接待逾340萬人次　遠超馬會預期 (20:16)

儀式開始時，有警察樂隊及警察儀仗隊進場，其中儀仗隊砌出「V」字隊型，象徵大館建築群的屋頂。

特首林鄭月娥致辭時稱，2007年時任發展局長時，政府推出完整的文物保育政策，她對大館亦有深厚感情，但笑言不能常常一人到大館閒逛，因為必須「先問過一哥」，然而會「想盡辦法」爭取到大館參觀，包括透過外間機構的活動、海外嘉賓訪港時參觀和政府在大館租場舉辦活動。她又稱，近年不少警務設施先後活化，自己最心愛之一是油麻地警署，惟她叫「一哥」不用擔心，因政府暫時不會徵用。

馬會主席周永健表示，大館營運首年接待訪客超過340萬人次，遠超馬會原先估計，亦是本港最多訪客的歷史文物建築。本身是律師的他稱，過往常出入大館的裁判司署，故對大館有不少回憶，過去一年常常獨個兒到訪大館。

馬會補充，過去一年，據大館向離場訪客所做的調查，本地居民佔大館整體訪客人數超過八成，又舉行了超過750場公眾節目和活動，並有36名本地當代藝術家曾與國際藝術家同場參展。

為慶祝大館一周年，今日揭幕的「大館101」專題展覽展示101件與警隊、司法、監獄等相關物品。警務處長盧偉聰致辭時稱，適逢警隊成立175周年，展覽亦是慶祝的重要項目之一。

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