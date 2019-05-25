寵物領養日　團體籲先了解動物習性 (15:16)

現時一歲半的垂耳兔Po，去年10月被發現遭遺棄街上，當時牠左眼嚴重潰瘍。香港兔友協會收到有心人通知後緊急接收Po，並帶牠求醫。該會義工于小姐表示，當時醫生指出Po的情况明顯已持續一段時間並已惡化；由於兔在食物鏈中屬獵物，有病痛會習慣忍耐，主人不易察覺。她表示，養兔的主人必須非常細心，時刻觀察寵物的飲食及排便狀况，如察覺不尋常要馬上求醫，因小兔可於數小時內病情惡化至死亡；但好多人因此覺得養兔麻煩，最終選擇棄養。

另外，香港兩棲及爬蟲類協會即場展出粟米蛇、盾臂龜等動物。該會營運總監及領養部主管楊翠珊表示，該會去年接收209隻兩棲及爬蟲類動物，而領養個案則有173個，約有8%至10%的增幅。她表示，該會通常透過漁護署接收走私動物，亦有該會拯救或市民棄養的動物。她說，兩棲及爬蟲類動物各有不同習性，所以在今日活動預備了單張，教導市民如何飼養各種動物，希望加深市民的認識。

「有你寵愛」寵物領養日將於今明兩天中午12時至晚上7時，在尖沙嘴iSQUARE國際廣場三樓舉行。現場不設即場領養，有興趣市民需向有關機構遞交表格，有需要時亦會安排家訪。

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