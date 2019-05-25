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2019年5月25日星期六
寵物領養日 團體籲先了解動物習性 (15:16)
調查：足球場使用者感租場困難 團體倡增建4訓練中心交球會營運 (14:52)
東廊的士撞至四輪朝天 兩司機輕傷 (14:14)
【逃犯條例】林鄭月娥：認同行政立法應有互動基礎 (14:11)
林鄭月娥︰港人獲德庇護 衝着香港司法獨立 (14:04)
香港仔地盤鐵柱壓吊機 男工危殆 疑轉桿脫位肇禍 (13:59)
【逃犯條例】歐盟發外交照會 黃英豪︰將事件複雜化政治化 李卓人斥林鄭不關心港人憂慮 (13:49)
【逃犯條例】李家超：內地《刑事訴訟法》訂明罪行超追溯期不能訴訟 (12:55)
洪水橋5單位連環爆竊失46萬元財物 警緝兩賊 (12:03)
27歲男光顧懷舊英式理髮店 遭兩刀手闖入斬傷 (11:03)
追截200米拘通緝犯 一警跌倒右臂擦傷 (10:51)
【逃犯條例】張建宗：修例草案直上大會是為勢所迫 港人毋須擔心售禁書會被移交 (10:49)
客貨車葵涌撞巴士 28歲司機涉醉駕被捕 (10:42)
灣仔囍匯醉漢襲保安 搶銀包逃去 (10:33)
【逃犯條例】晤歐盟代表 林鄭月娥：聽不到對修例意見 似是立場宣示 (10:18)
何文田的士轉彎撞欄 兩途人輕傷送院 (09:57)
【逃犯條例】美國8名參眾議員聯署信予林鄭月娥 促撤《逃犯條例》修訂 (08:21)
多雲有驟雨 最高28度 (07:06)
兩男澳門四季酒店賭場劫300萬籌碼 司警公安拘3內地疑犯 (23:48)
「轉數快」未經授權轉帳 恒生中銀大新客戶中招 (22:47)
銅鑼灣靈糧堂幼稚園爆乙型流感 23童染病一人一度留醫 (20:50)
7人科學園糖百府吃滑蛋飯後食物中毒 (20:28)
涉沒申報參與3仲裁案 鄭若驊：兩宗已申報一宗毋須申報 (20:28)
【逃犯條例】陳克勤：擬邀李家超5．31保安事務委員會解說 (20:00)
【逃犯條例．多圖】內會通過修例草案直上大會二讀 (19:32)
【逃犯條例】歐盟代表晤林鄭 發外交照會抗議修例 (19:19)
林鄭見德領事對黃台仰李東昇獲庇護表遺憾 (19:07)
批鄭若驊回應仲裁案「態度迴避」 林卓廷：已去信廉署促徹查有否違法 (18:15)
【逃犯條例】指外交部吹風會向外媒施壓 記協表遺憾：不洽當並造成混亂 (17:55)
西鐵避雨狗「雨雨」患心絲蟲病 現接受治療待領養 (17:03)
【逃犯條例】內會李慧琼擬先討論周浩鼎撤銷法案委員會要求 民主派質疑 (17:01)
樊少皇被指騙貸400萬元人民幣買樓 債主入稟追討質疑洗黑錢 (16:28)
屋宇署准天榮站沉降指標再放寬至150毫米 新地住宅工程下周五恢復 (16:26)
【逃犯條例】張建宗否認藉高官內部會議施壓：不同議題常有同類會議 (16:12)
【逃犯條例】吳靄儀稱多國領事憂國民在港投資 恐修例後港經濟急轉壞 (16:10)
金融時報：華外交官圖介入阻黃台仰李東昇獲難民庇護 德拒向京提供資料 (15:34)
前常秘李淑儀：馮永業指摘港聯信件措辭不似政府公函 (15:10)
「男男牽手」廣告現港鐵月台 (14:52)
吳文遠向梁振英擲三文治案 律政司申上訴許可望告上終院 (13:40)
律師涉藏毒被控3罪今提堂 准保釋7月初再訊 (13:39)
涉港鐵車廂同時非禮兩女乘客 六旬的士司機還押候訊 (13:32)
男警涉拍裙底 「不誠實取用電腦」19罪改控「有違公德行為」18罪 (13:18)
賭王外甥：陳婉玉曾聘私家偵探查前夫出軌 婚變後性情大變「好aggressive」 (13:00)
香園圍公路5月26日啟用 發展局：促成大灣區「一小時生活圈」佈局 (12:54)
大埔公路男子上吊亡 (12:16)
鄭若驊︰目前無處理仲裁案 (11:23)
德國收留黃台仰李東昇 外交部駐港公署促停干涉港事務 (11:13)
龍緯汶涉狎童 還押6月26日再訊 控方稱受害人母認出被告 (11:11)
尖沙嘴的士遇逆線私家車 遭司機用電筒打爆擋風玻璃 (09:44)
多雲有驟雨雷暴 最高28度 (07:15)
上環往西行電車脫軌 現場交通阻塞 (23:47)
鯇魚驗出微量孔雀石綠 黃大仙彩雲街市糧食店遭勒令停售 (22:57)
港大校委會通過田之楠暫任副校長 負責大學籌款 (22:55)
油麻地骨灰龕場涉無牌經營 一男一女被捕 (22:17)
澳洲進口盒裝醬疑受李斯特菌污染 食安中心籲停止食用 (21:39)
賭王外甥謝天賜：陳婉玉低價求購港聯直升機36%股份 (21:13)
西鐵避雨狗狗主簽紙棄養 漁護署：盡量安排領養 (20:39)
工權會陳錦康設靈 獨子回港奔喪 司局長到場致哀 (19:39)
5月大男嬰染腦膜炎雙球菌 情况嚴重 (19:25)
在菲4港人涉藏毒囚終身覆核失敗 家屬繼續上訴 (19:24)
【DSE 2019】教育局推出放榜「三寶」 包括課程搜尋器就業資訊 (19:12)
時昌迷你倉大火3年 消防處長：近六成火警危險處已消除 (18:49)
用色情網站放高利貸刊性工作者廣告 13人洗黑錢罪成下月判刑 (18:45)
自導自演搶劫案兩被告 還押7月再訊 (18:13)
黃台仰李東昇獲庇護 德國外交部：憂香港反對派政治空間收窄 (18:07)
科學館首辦非洲熱帶雨林黑猩猩互動展【多圖】 (17:34)
黃台仰法新社專訪 認不再主張港獨 (17:33)
葉建源批新「學習支援津貼」致教師過剩校長被降職 (17:19)
【大鼠戊型肝炎．多圖】陳肇始落區視察滅鼠 稱有需要可追加撥款 (17:06)
智障婦被控挖大姊眼球 押後下周二審訊召3證人 (16:33)
新居屋首日派表3.3萬份 23歲男：不介意單位三尖八角，上到樓再算 (15:59)
元朗裘錦秋設「品德部隊」拍片作懲罰 學生指集會播片過分 (15:53)
青山醫院多名醫生被點名恐嚇 警接手調查 (15:48)
元朗壆圍村屋爆竊案 過百萬元鑽戒名表被盜 (15:44)
研究：電子煙戒煙失敗者 三成變傳統煙電子煙雙重吸食者 (15:41)
賭王外甥謝天賜：陳婉玉因婚姻問題寄情工作 經介紹認識馮永業 (14:59)
17歲女擅離醫院 尖沙嘴墮海 (14:44)
補習導師涉非禮11歲女學生 事主稱被告非禮後不停笑 (14:26)
薪酬趨勢調查委員會確認公務員加薪建議 交政府審議 (14:23)
下屬疑馮永業曾修改寄港聯信件 部分字眼與局方慣用不同 (14:05)
【逃犯條例】高院准英國御狀彭力克代表劉鑾雄申覆核修例草案 (13:56)
調查：近六成市民支持全禁加熱煙 (13:09)
理大研發超柔軟「織物鋰電池」 盼增智能手表儲電量 (12:58)
梁天琦獲准撤銷選舉呈請 須付訟費 (12:35)
大涌橋路兩私家車相撞 一女司機受傷送院 (11:57)
西環單位傳異味 鄰居報案揭男子燒炭亡 (11:55)
【逃犯條例】外交部駐港公署晤外媒 盼公正平衡報道《逃犯條例》修訂 (11:29)
皇崗擬推兩地一檢 葉國謙：現政治環境難推行 將來值得考慮 (11:11)
【逃犯條例】田北俊：感建制派議員聽中聯辦較多 (11:02)
港島檢違例公共車輛 警3日票控149司機乘客 (10:30)
黃台仰李東昇難民身分留德 涂謹申憂港府嚴正交涉更難堪 葉劉：摑一巴也不出聲算什麽政府？ (10:20)
日本男富士大廈偷拍鳳姐惹糾紛 (08:57)
寶珮苑八旬男墮斃 (08:40)
【天氣報告】天文台：雷雨或未來兩三小時影響本港 籲市民警惕 (07:05)
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東廊的士撞至四輪朝天 兩司機輕傷
(14:14)
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中午12時，兩輛的士沿東區走廊往柴灣方向行駛，駛至近北角碼頭對開時，其中一輛的士懷疑失控，撞向另一輛的士後翻轉，四輪朝天。兩名的士司機受輕傷，警方到場調查意外原因。
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