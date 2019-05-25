調查：足球場使用者感租場困難　團體倡增建4訓練中心交球會營運 (14:52)

針對認為11人足球場使用量未能滿足需求的使用者，調查進一步問及妨礙他們使用更多次數的原因，74%受訪者認為是由於租場困難，其次是成本太高和地點不便，分別約有三成和26%。

研究亦在去年8月至10月間，進一步訪問了9名市民和4名足球界人士，有執教非超聯的足總屬會球隊的受訪者直言，由於透過正式途徑獲分配少於20節的場地，為增加訓練量，教練須向炒場者購買「場紙」，盡量確保每周有一節訓練。

前港隊隊長、港超聯球員陳偉豪稱，在仿真草場地練習與作賽的天然草地不同，前者容易令球員受傷。

「撐場大聯盟」聯絡人陳智聰表示，聯盟早前約見香港足球總會和體育專員楊德強表達關注，提出除石門的傑志訓練中心，政府可於全港其他四區，包括港島、九龍東、九龍西、新界西各建一個足球訓練中心，由職業球會營運，自負盈虧，規定劃出三成場次供公眾租用，促請政府與持份者就選址協商。聯盟又建議整合現有場地，與國際接軌，把單一的7人場地改建為5人場，多個相連的7人場則可改建為11人場或多個5人場。

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