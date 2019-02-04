【逃犯條例‧短片】晤歐盟代表　林鄭月娥：聽不到對修例意見　似是立場宣示 (10:18)

歐盟對《逃犯條例》修訂態度升級，提出外交照會（demarche）重申歐盟對修例的關注。特首林鄭月娥今早（25日）會見傳媒時表示，她在昨日（24日）與歐盟駐港澳辦事處和成員國駐港代表會面時，曾問及對修例的具體擔憂之處，但聽不到意見，「似乎是立場宣示」，沒有具體討論空間。
被問到今次外交照會是否前所未見，林鄭月娥表示，過往擔任政務司長期間，外國代表亦曾就香港同性婚姻合法化的議題與她會面，同一性質的知會，向特區政府表達立場的情況，過往也曾發生。
林鄭月娥說，她不方便透露與歐盟代表會面的内容，但稱自己有問對方有什麽實際關心的地方，又問逃犯條例有什麽問題讓其國民或商界擔心，但不知是否因爲時間短暫，她稱聽不到這些意見，而會面「似乎是立場宣示」。
她強調，仍會留意國際社會就《逃犯條例》修訂有什麼不理解，有信心香港有人權保障，政府會雙重把關，能夠釋除很多疑慮。
逃犯條例 相關報道︰
張建宗：修例草案直上大會是為勢所迫 港人毋需擔心售禁書會被移交
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 編輯推介