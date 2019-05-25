【逃犯條例】晤歐盟代表　林鄭月娥：聽不到對修例意見　似是立場宣示 (10:18)

林鄭月娥表示，過往擔任政務司長期間，外國亦曾就香港同性婚姻合法化的議題與她會面，所以這種向特區政府表達立場，過往也曾發生，不是前所未見。

林鄭月娥說，她不方便透露與歐盟代表會面的内容，但稱自己有問對方有甚麽實際關心的地方，又問逃犯條例有什麽問題讓其國民或商界擔心，但不知是否因爲時間短暫，她稱聽不到這些意見，而會面「似乎是立場宣示」。

她強調，仍會留意國際社會就《逃犯條例》修訂有什麼不理解，有信心香港有人權保障，政府會雙重把關，能夠釋除很多疑慮。

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