【逃犯條例】美國8名參眾議員聯署信予林鄭月娥　促撤《逃犯條例》修訂 (08:21)

美國國會及行政當局中國委員會當地時間周三（22日）發信，周五（24日）披露信件內容。聯名信簽署的美國國會議員包括該委員會主席James McGovern、共同主席兼參議員Marco Rubio、前任主席兼眾議員Chris Smith等，共8名現任美國國會參議員和眾議員；當中大部分人曾出席上周在國會召開有關香港問題的聽證會。

信中內容提到，美國與香港在過去20年能夠維持特殊關係與蓬勃發展，部分原因在於1992年通過生效的《美國—香港政策法》，承諾只要香港仍然獲得充分自治，美國支持香港在國際協議下的權利，並把香港視為與中國其他地區分開的獨立關稅區。信中稱，擬議的法例修訂將不可挽回地損害香港珍視的高度自治和對人權保障，將允許中國當局要求引渡居住在香港的商人、記者、權益倡導者和政治活動者。

信中寫到，一旦《逃犯條例》修訂獲得通過，美國與其他跨國企業有可能會選擇將其總部，從香港搬遷到亞太地區內另一個不會將外國公民置於引渡到中國大陸風險的城市。

（美國之音）

相關報道：反修例升級 歐盟發外交照會 內會通過撤銷法委會 直上大會

相關報道：議員倡大會暫緩議規 與官員「一問一答」