「轉數快」未經授權轉帳　恒生中銀大新客戶中招 (22:47)

據悉，不法之徒是利用「轉數快」轉走金額，警方網絡安全及科技罪案調查科正調查犯案手法。

有銀行業人士建議金管局檢討小額轉帳是否亦需要雙重認證。

恒生銀行發言人指出，最近接獲客戶通知有關懷疑未經授權的小額轉賬個案，已作出即時跟進，並通知金管局，以及會配合警方調查。若證實客戶未有授權相關轉帳，將毋須負責該筆款項。中銀香港發言人確認，有客戶涉及未經授權小額轉帳個案，該行提醒客戶，若發現帳戶有任何異常交易，應向警方報案以及通知銀行。大新銀行發言人表示，不評論個別事件，重申客戶使用網上銀行服務時，必須保持警覺。

金管局去年6月將網上銀行毋須雙重認證的小額轉帳上限，由過去的每日5000元，上調至1萬元。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雙重認證能保障客戶，對於有頻繁轉帳需要的客戶，他建議把小額轉賬限額調低至數百元，這樣即使不法之徒盜取帳戶密碼、逃過雙重認證步驟，每次也只能轉走數百元。

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生表示，客戶應馬上啟動雙重認證功能，以降低損失風險。為免不法分子能輕易盜取網上銀行密碼，他建議客戶定時轉密碼，而密碼應有一定長度，亦需包含大小階英文字母及符號。

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