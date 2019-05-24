【逃犯條例】歐盟代表晤林鄭　發外交照會抗議修例 (19:19)

英國駐港澳總領事館發言人表示，總領事賀恩德亦有出席會面。歐盟駐港澳辦事處辦事處主任卡諾（Carmen Cano）未有就會面作進一步評論，特首辦亦未回應事件。

翻查資料，外交照會（Demarche）原義為「察照知會」，是外交上的正式文件，通常是兩個邦交國在交涉中，一國就某一事件的意見、態度或需要通知的事項，正式知會另一國的對等機構。通常只有在重大的事件中、或者是有重要意義的表態時，才會發出外交照會，多數是書面形式。

收發照會者可以是機構名義，如外交部、大使館，或是具有外交性質的機構，如聯合國派遣機構；亦可以是個人名義，多數是外長、駐外使節。少數情况下，國家元首亦可發出外交照會。

（路透社）

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