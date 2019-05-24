林鄭見德領事對黃台仰李東昇獲庇護表遺憾 (19:07)

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政府指出，是次會面是由林鄭月娥提出，於今午在行政長官辦公室進行，行政長官辦公室主任陳國基亦有出席。林鄭於會面時強調，香港的法治精神、執法機關的嚴謹執法及獨立的司法制度，一向得到國際社會的高度評價和認同，香港任何被控觸犯法例的人士都會獲公開及公平的審訊。

對於黃台仰和李東昇獲德國給予難民身分，林鄭表示深切遺憾及強烈反對，要求David Schmidt向德國有關當局轉達此信息，林鄭指出，此做法會使香港法治和司法獨立的國際聲譽受到不合理的損害。

林鄭又質疑，德國有關當局的決定是否建基於事實。她批評，黃李二人的暴力行為嚴重影響公眾秩序及安全，導致超過80名警務人員受傷和引起眾多香港市民不安。

她指出，德國長期有外交人員駐港，當局理應充分考慮可從公開紀錄輕易獲取的資料，來判斷事實和處理要求庇護申請，但現在看來當局未有對事實作基本評估，她對此表示失望。

（政府新聞處）

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