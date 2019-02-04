【逃犯條例．多圖】內會通過修例草案直上大會二讀　朱凱廸圖衝出主席台被抬走 (19:32)

【18:27】立法會內務委員會今午約3時45分，開始討論立法會往後怎處理審議《逃犯條例》修訂的程序。民主派議員多次發言，質疑內會主席李慧琼和法律顧問缺乏理據，討論撤銷相關法案委員會和直上立會二讀。

至約5時15分，公民黨楊岳橋以李慧琼既引用《議事規則》中討論議案的條文，以支持自己的討論次序安排，要求中止待續相關討論。李慧琼即回應稱，目前討論的並非議案，內會主席亦有權決定討論內容，故予以拒絕。

近5時25分，李慧琼為規程問題劃線，並開始合併辯論政府提出將修例直上大會二讀，以及不同議員提出的相關處理建議。到約5時45分，議會陣線毛孟靜發言後，走到李慧琼背後舉起標語抗議，議會陣線朱凱廸和區諾軒走出主席台不果。李慧琼最後宣布暫停會議，要保安把3人帶離會議室，其中朱凱廸被抬走。

會議在近6時繼續，民主黨許智峯即用個人米高峰站上議事桌抗議，被李慧琼指示保安帶走。街工梁耀忠批評李慧琼作為內會主席，有權自行決定是否接受保安局長李家超要求直上立會二讀的安排，如今卻藉透過內會表決來逃避責任。

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