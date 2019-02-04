屋宇署准天榮站沉降指標再放寬至150毫米　新地住宅工程下周五恢復 (16:26)

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屋宇署表示，新地住宅項目註冊結構工程師的工程學分析結果確認，天榮站月台之結構安全在150毫米的預計沉降範圍內不會受影響；土木工程拓展署轄下土力工程處已接納項目工程師對沉降度的估算；港鐵公司亦表示，修訂的預設暫時停工指標不會影響鐵路運作安全。屋宇署因此接納放寬停工指標至150毫米。

同時，屋宇署確認天榮站相關鐵路設施結構安全；港鐵公司已獲徵詢，並確認復工不會影響鐵路設施結構及鐵路運作安全；機電工程署已確定鐵路可保持安全運作。當局因此在今日接納項目復工要求，建築工程將於本月31日起分階段復工，首先會完成緩解措施中的灌漿工程，並向屋宇署提交灌漿工程成效評估，只有在屋宇署滿意成效後，發展商方可恢復其餘工程。

屋宇署曾指出，一般停工沉降上限指標為20毫米，但因天榮站月台位於鬆軟泥土上，而且是新建月台，沉降幅度相對較大是在預期內，去年5月批准修訂圖則，將沉降上限上調至80毫米。天榮站月台於去年6月25日，沉降超逾80毫米的停工指標，天榮站物業發展項目當日起暫停樁柱工程，政府至去年7月11日公布事件。惟項目停工後天榮站繼續沉降，截至本月7日的沉降幅度為96毫米，新地其後向屋宇署提出，把停工指標由80毫米放寬至150毫米。

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