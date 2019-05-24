【逃犯條例】張建宗否認藉高官內部會議施壓：不同議題常有同類會議 (16:12)

多個政府部門首長今日（24日）到政府總部，出席有關《逃犯條例》的會議。政務司長張建宗被傳媒問到這次是否動員高官的會議時稱，這是政府內部溝通的會議，不時都會舉行，政府會就不同重要議題如創科、安老服務、大灣區等作內部溝通，否認是藉是次會議向高官施壓：「我哋成日都有呢啲會議，（例如）安老服務唔通又施壓咩？」
《明報》引述多個消息證實，政府高層早前在一個內部會議中討論修訂逃犯條例的工作，當中提及3司13局問責團隊要有隊形，呼籲問責官員盡量在修例完成前留守崗位，據知有官員因此取消休假。張建宗表示，在立法會暑假休會前夕，各部門工作量通常較多，「年年都係咁上下」，故官員等都甚少在這段時間放假。但他沒有直接回應有否要求司局長停止休假以處理逃犯條例修訂。
對於逃犯條例，張建宗說，政府立場清晰，保安局長給內委會的信函時已很清楚，政府已加大力度向不同團體解說，他亦親自向商會解說，商會在解說後亦表示安心。
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