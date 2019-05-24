【逃犯條例】吳靄儀稱多國領事憂國民在港投資　恐修例後港經濟急轉壞 (16:10)

吳靄儀稱，近日多國領事、元首陸續發聲，認為修例影響其國民在香港的投資；因此修例不僅影響香港人權，本港經濟亦會急速轉壞，香港作為商業城市的特點將會消失。

錢志健稱，近日社會上開始有聲音討論如何轉移資產離開香港，他說，有在內地營商、持不同國家護照的朋友已做好資產配置；他形容修例是「北京壓下來的任務」，香港將成為中美貿易戰的犧牲品。

有份出席論壇的法政匯思召集人李安然表示，刑事司法互助對商人有影響。他說，修例後警方可按要求到任何地方上門，蒐集及沒收任何東西作證據交上內地；蒐集的物品可能牽涉本地商人的商業機密，影響本地的商業及科技發展。

另外，港加聯會長馮玉蘭表示，特意由加拿大回港抗議修例。她指出，港府提出修例後，加拿大當地不同社區團體都有遊行及集會表示反對。她希望在香港的加拿大人可以發聲，敦促加拿大政府對修例表達更強烈關注。

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