【逃犯條例】吳靄儀稱多國領事憂國民在港投資　恐修例後港經濟急轉壞 (16:10)

公民黨立法會前議員吳靄儀、社民連立法會前議員梁國雄、「2047香港監察」召集人錢志健等人，今日（24日）在中環舉行反修訂《逃犯條例》論壇。吳靄儀表示，近日愈來愈多投資者及其他國家的領事對修例表示擔憂，預料修例後香港的經濟會急速轉壞。
吳靄儀稱，近日多國領事、元首陸續發聲，認為修例影響其國民在香港的投資；因此修例不僅影響香港人權，本港經濟亦會急速轉壞，香港作為商業城市的特點將會消失。
錢志健稱，近日社會上開始有聲音討論如何轉移資產離開香港，他說，有在內地營商、持不同國家護照的朋友已做好資產配置；他形容修例是「北京壓下來的任務」，香港將成為中美貿易戰的犧牲品。
有份出席論壇的法政匯思召集人李安然表示，刑事司法互助對商人有影響。他說，修例後警方可按要求到任何地方上門，蒐集及沒收任何東西作證據交上內地；蒐集的物品可能牽涉本地商人的商業機密，影響本地的商業及科技發展。
另外，港加聯會長馮玉蘭表示，特意由加拿大回港抗議修例。她指出，港府提出修例後，加拿大當地不同社區團體都有遊行及集會表示反對。她希望在香港的加拿大人可以發聲，敦促加拿大政府對修例表達更強烈關注。
相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 編輯推介