前常秘李淑儀：馮永業指摘港聯信件措辭不似政府公函 (15:10)

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李淑儀供稱，她在任時曾明確指示同事及下屬，做事「唔會偏袒任何公司、朋友」，甚至在外出公幹時「唔准同事搭飛機有upgrade」。她表示，若知道有下屬不遵守指引，會交予公務員事務局處理。

李淑儀續稱，在分配航權上，「副秘書長（馮永業）係可以咁做」，她同時亦指出這議題涉及重大利益，非常敏感，「每間公司都好着意」，因此每次都會就分配決定作書面解釋。李淑儀強調，分配的決定「以香港整體利益為主，而非航空公司」。

控方呈上馮永業所寫信件，李淑儀形容「馮生對於自己文筆方面……好有水準」，又稱「馮生寫字作風，我係接受嘅」。

惟當李淑儀看到謝天賜2015年大除夕收到由馮永業修改過措辭的信件後，就指出當中措辭不似政府公函，尤其是指摘公司沒有把營運計劃知會政府是「無禮」（did not have the courtesy）的一句。她指出，政府公函用字要準確，但「唔會咁強硬」。

辯方則呈上李淑儀向廉署錄取的口供謄本，指出李淑儀對於馮永業在案中各個決定，均表示沒有「unfair」（不公）、「irregularity」（不尋常）和「abnormal」（不正常）。直到今日在庭上作供，她仍維持上述立場。

對於政府收回港聯航空來往深圳的航權，李淑儀表示「appropriate」（恰當）。她解釋，航權是珍貴資源，未有善用就應收回，又指出馮永業作此決定前，應該曾知會她。審訊下午繼續。

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