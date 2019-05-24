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吳文遠向梁振英擲三文治案　律政司申上訴許可望告上終院 (13:40)

社民連主席吳文遠於2016年立法會選舉投票日，向時任特首梁振英擲「臭魚三文治」，梁彎腰避過，三文治擊中梁背後的署理總督察。吳早前被裁定一項普通襲擊罪成，判囚3周，惟在高等法院上訴得直，獲撤銷控罪和刑罰。律政司其後決定向終審法院申請上訴，今（24日）在高院申請上訴許可。法官表示需時考慮，押後宣布裁決。

律政司一方指出，高院法官處理上訴時，提出本案是否有清晰證據，顯示署理總督察遭即時的非法武力襲擊，惟上述議題未曾在原審和上訴階段提出。律政司稱，法官提出這新論點後，沒再通知與訟雙方，導致雙方未有機會作進一步陳辭。

律政司方面表示，過往有案例顯示，法官處理上訴案件時，當涉及原審和與訟雙方未曾提出的議題時，會先通知與訟雙方法庭如何考慮或處理相關議題，並給予與訟雙方機會作進一步陳辭，形容相關做法較為合適；本案既涉重大而有廣泛重要性的法律論點，法庭應批出上訴許可。

代表吳文遠的大律師郭憬憲則認為，案件的舉證責任在於控方，高院法官當時只就證據作出分析，並非提出任何新觀點，控方不應因自己舉證不足、「棋差一著、技不如人」，轉頭歸咎法庭。

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相關字詞﹕社民連 吳文遠 梁振英 臭魚三文治 三文治 編輯推介

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