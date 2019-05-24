涉港鐵車廂同時非禮兩女乘客　六旬的士司機還押候訊 (13:32)

報稱的士司機的被告郭文彪（60歲），已婚，育有3名成年子女。2項控罪稱，被告於本月22日，分別在由旺角往油麻地及往佐敦的港鐵列車車廂內，非禮兩名女子X和Y。

裁判官拒絕被告要求保釋，稱被告或會棄保潛逃，加上有同類前科和有可能會重犯，下令繼續收押被告。

據悉，案發時為上班繁忙時間，被告與兩名受害人站在同一港鐵列車的車廂裏，三人互為相距僅約20厘米。首名受害人在車門關上時，看見被告用左手手肘撞向她的乳房中間，她大驚向後退一步，同時叠起雙手護胸。

同一時間，次名受害人感到自己股溝被撞到，遂向前踏一步，轉頭看見被告與她站得很近，被告的肩膊幾乎貼在她的背部。到列車由佐敦開往尖沙咀時，她又再感到自己的股溝被觸碰，轉頭看見被告手持一張報紙遮掩露出的陽具。她即查問被告做什麼，被告則將陽具放回褲內。

她隨即大叫非禮，首受害人亦投訴遭非禮。到列車抵達金鐘站時，其他乘客幫助截停被告，並召警拘捕，被告在警誡下否認控罪。

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