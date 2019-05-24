男警涉拍裙底　「不誠實取用電腦」19罪改控「有違公德行為」18罪 (13:18)

被告朱灝立（27歲），報稱任職警察，現已被停薪留職。他原承認一項作出有違公德行為罪，及19項不誠實取用電腦罪，在控方修改控罪後，他今日承認19項有違公德行為罪名。據悉，控方撤銷的一項不誠實取用電腦罪，涉及被告在警署當值時偷拍女職員裙底，因警署不屬公眾地方獲撤控。

辯方求情稱，被告背景報告正面，重犯機會低，且坦白認罪，願意承擔後果，欲盡快重新做人。惟被告去年等待判刑期間，適值上訴庭審理「協和小學鄭嘉儀案」，令判刑延期10個月，被告其間須承擔巨大壓力。

辯方又表示，被告因父親生意問題加重了家庭經濟壓力，惟在未判刑前只可停薪留職，無法另覓工作，故其胞兄特意由北京舉家返港照顧父母。另辯方就上次求情時提到被告患嚴重抑鬱，表示他現時接受精神科和心理科治療後，情况有好轉，並呈上家人和被告女友的求情信，望法庭可判緩刑。

案情指出，前年10月17日，警員在港鐵旺角站一條扶手電梯，發現被告用智能電話偷拍女子X裙底，遂拘捕被告，揭發被告的智能電話中，共有938張相及290段裙底片段，涉及309次偷拍，當中逾100名女子遭拍攝到容貌，偷拍地點則包括港鐵站月台、車廂、扶手電梯和鬧市等。偷拍片段顯示，被告嘗試跟隨被偷拍裙底女子，再趁機偷拍。

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