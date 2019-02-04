賭王外甥：陳婉玉曾聘私家偵探查前夫出軌　婚變後性情大變「好aggressive」 (13:00)

謝天賜接受陳婉玉代表大律師余丞章盤問時，供稱陳婉玉的前夫是他的同學，更是謝天賜兒子的godfather（教父），兩家人相熟。他形容，陳婉玉與前夫婚變前，性格低調、沒有侵略性、「有問題唔想面對」、「鴕鳥形式」。

謝天賜憶述，陳婉玉與前夫婚姻破裂時，有向他透露懷疑前夫出軌。謝天賜續稱，陳婉玉其後聘請私家偵探調查，偵知前夫果真出軌後，曾邀請他一同看偵查照片及影片，他拒絕。謝天賜指出，陳婉玉當時傷心憤怒，唯一安慰是「個女人無佢咁靚」。

謝天賜續稱，陳婉玉因婚變要接受心理輔導，又曾說「好想前夫留低」、「寧願放棄所有財產拯救家庭」。

至於馮永業，謝天賜表示他有朝氣、硬朗，做事不拖泥帶水，「比上一任官能幹」。他供稱，馮永業和陳婉玉二人2003年起變得親切，甚至有場合會令他感到「有啲唔舒服」，例如去打網球時，馮永業會要求「去人少啲地方打」，亦會坐陳婉玉的私家車赴會。

謝天賜又表示，陳婉玉在直升機公司處理更多業務後，曾擔心力有不逮，會處處向他請教；惟他仍覺對方工作不達標，原因不是對方的能力問題，而是對方「無時間做」、「attention去左第二度」。

謝天賜形容，陳婉玉2003年與2004年間性情大變，變得「好aggressive」，在公務上處處與他針鋒相對。

辯方向謝天賜指出，陳婉玉過往從未向謝天賜說不想「under your shadow」，更稱陳婉玉平日不會說英文。謝天賜不同意，明確指出陳婉玉不只一次對他說出「exact words」。

另外，謝天賜認同，何鴻燊在其集團的營運上時常委任親人，分配花紅時更是「睇下鍾意邊個，就畀邊個」。他亦透露，何鴻燊與各政府高官相熟，必要時可親自聯絡特首和政務司長表達意見。

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