龍緯汶涉狎童　還押6月26日再訊　控方稱受害人母認出被告 (11:11)

關注少數族裔權益的「香港社區發展網絡」總幹事龍緯汶，涉嫌非禮並向女童作猥褻行為，被控非禮、向十六歲以下兒童作猥褻行為和管有兒童色情物品等共5罪，今（24日）再被解往九龍城法院提訊。法庭將案件押後至6月26日再訊，被告繼續還押。
報稱社工的被告龍緯汶（44歲），應訊時一直低着頭，不發一言。
控方表示，警方已進行認人手續，受害人Y認不出被告，但Y的母親認出被告。另外，警方在上次提訊時提及有一名6歲的潛在證人，警方早前與該女童進行錄影會面，但她未能說出實質情況。警方又找到一名非華裔6歲女童疑是潛在證人，但女童父母要下周一（27日）才回港，所以申請押後案件至6月26日，以尋找其他潛在證人。裁判官批准控方申請，押後案件。
5項控罪指出，被告於前年某日在本港游泳池更衣室內，向16歲以下的女童X作出嚴重猥褻行為，以及於今年3月某日至4月26日期間，在旺角塘尾道永利工業大廈一單位內，兩度非禮X。
另外，被告被控於去年11月4日，在其荃灣住所內向16歲以下的女童Y作出嚴重猥褻行為；今年5月17日，在住所管有兒童色情物品，即19張兒童色情照片和一段兒童色情影片。
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