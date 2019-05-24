龍緯汶涉狎童　還押6月26日再訊　控方稱受害人母認出被告 (11:11)

報稱社工的被告龍緯汶（44歲），應訊時一直低着頭，不發一言。

控方表示，警方已進行認人手續，受害人Y認不出被告，但Y的母親認出被告。另外，警方在上次提訊時提及有一名6歲的潛在證人，警方早前與該女童進行錄影會面，但她未能說出實質情況。警方又找到一名非華裔6歲女童疑是潛在證人，但女童父母要下周一（27日）才回港，所以申請押後案件至6月26日，以尋找其他潛在證人。裁判官批准控方申請，押後案件。

5項控罪指出，被告於前年某日在本港游泳池更衣室內，向16歲以下的女童X作出嚴重猥褻行為，以及於今年3月某日至4月26日期間，在‪旺角塘尾道永利工業大廈‬一單位內，兩度非禮X。

另外，被告被控於去年‪11月4日‬，在其荃灣住所內向16歲以下的女童Y作出嚴重猥褻行為；今年5月17日，在住所管有兒童色情物品，即19張兒童色情照片和一段兒童色情影片。

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