兩男澳門四季酒店賭場劫300萬籌碼　司警公安拘3內地疑犯 (23:48)

消息稱，被捕三人均為內地人，珠海警方拘捕兩名男主犯，女疑人在澳門被捕，為其中一主犯的女朋友。

【17:30】澳門司警陳煥文處長表示，當時兩名賊人戴著口罩，直接繞過賭場大門口的保安檢查站和金屬探測器，衝往二樓高額博彩區其中一張正有賭客聚賭的賭枱行劫，劫走31個10萬元面額的籌碼，再跑到場外另一酒店門外分別乘兩輛的士逃去，全程僅3分鐘，是澳門首次有人胡椒噴霧於娛樂場內犯案，由於澳門禁用胡椒噴霧，相信賊人從外地帶入境，司警目前尚未確認被盜籌碼有否裝有晶片，正與賭場商討凍結事宜。

【15:00更新】現場消息稱，事發地點為四季酒店百利宮娛樂場內二樓的高額博彩區，賭款不設上限，只有受邀者方可進入。案發後，司警曾到場圍封一張賭枱調查，現時賭場保安明顯加強，二樓的高額博彩區封上圍欄，稱因裝修不作開放。

【09:50】凌晨約5時半，澳門有兩名男子闖入路氹四季酒店娛樂場內，搶走賭枱珠盤內一堆籌碼後拔足逃跑，其間用胡椒噴霧向大門保安及一名賭枱荷官施襲。澳門司警趕至，賊人已逃去無蹤，初步點算共損失約310萬港元籌碼，正調查案件並追緝二人下落。