港大校委會通過田之楠暫任副校長　負責大學籌款 (22:55)

據了解，副校長（大學拓展）職位懸空期間，校長張翔兼任該職位，負責大學籌款等工作，有鑑於教資會第8輪補助金計劃即將開展，張翔無可能一直兼任校長和籌款工作，故張翔近日推薦田之楠為暫任副校長（大學拓展）。據悉，校委會頗順利便通過田之楠的暫任安排，會內主要聚焦何時會有長期出任該職位的人選。

翻查資料，田之楠曾任美國凱斯西儲大學凱斯工程學院院長和美國戴維斯加利福尼亞大學電機工程系講座教授。田之楠2012至2018年任職港大工程學院院長期間，曾以1500萬元購入機械人Atlas（阿特拉斯），參加美國國防部高等研究計劃署（DARPA）舉辦的機械人挑戰賽，但該機械人步行數步便倒地。田之楠亦曾因兩名副院長任命完結日期較作為院長的自己更遲，涉嫌違反《香港大學條例》，其後需更正。

香港大學發言人回覆查詢時確認，田之楠已獲校委會委任為暫任副校長（大學拓展），稍後會有正式公布，並稱大學與校委會都認為田教授資歷豐富，定能在此崗位上為大學作出貢獻。

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