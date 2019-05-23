賭王外甥謝天賜：陳婉玉低價求購港聯直升機36%股份 (21:13)

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謝天賜當時沒有出售股份，直至同年7月，謝天賜最終把直升機公司股份轉讓予陳婉玉的姊姊、賭王三太陳婉珍。

謝天賜又提及，政府就港澳碼頭直升機坪擴建計劃，於2006年8月招標，這其實是他自1998年起的構思，「其實係我嘅計劃，我嘅baby，我有我自己團隊」，遂決定另組公司投標。

謝天賜表示，當時他已籌組一年，有足夠技術人員，但「我唔希望我嘅idea輸畀第二間公司」，遂與何鴻燊見面，並得到他口頭上同意支持投標。惟何鴻燊之後召謝到辦公室，當時陳婉玉亦在場，何鴻燊又再就航空業務責備謝天賜，更叫他停止投標並交出所有技術人員予陳婉玉投標。

謝天賜想了一晚後，決定向信德集團遞交辭職信，但何鴻燊當時向他說「錢唔係問題，你要幾多？」謝天賜表示，當時說出了一個「幾大的數」，最後妥協交出技術人員替何鴻燊旗下公司投標。

謝天賜又指出，陳婉玉於2004年與前夫離婚後，「狀態好飄忽，時好時壞」，「出去傾嘢，去民航局嗰啲，唔想畀人跟住我」。審訊明日（24日）繼續。

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